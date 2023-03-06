В 2022 году в Японии родились 799 728 детей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году, отмечает агентство
В 2022 году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений, что продолжает семилетнюю тенденцию снижения рождаемости и еще больше усугубляет проблему быстро стареющего общества, пишет Bloomberg со ссылкой на данные японского Минздрава.
Согласно данным ведомства, число новорожденных сократилось до 799 728 в 2022 году, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году, передает rbc.ru.
При этом за этот же период число смертей выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек.
«Мы признаем, что падение рождаемости является критической ситуацией. Насколько я понимаю, различные факторы тесно переплетены, мешая людям реализовать свои надежды на вступление в брак, рождение детей и их воспитание», — заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Йошихико Исодзаки.
Агентство отмечает, что отсутствие рождаемости означает, что в ближайшие годы в Японии будет меньше рабочей силы и меньше налогоплательщиков для поддержания третьей по величине экономики в мире. При этом растущие расходы на уход за пожилыми гражданами, которые составляют более высокую долю населения, чем в любой другой стране, истощают национальную казну.
По словам Исодзаки, правительство разработает свою политику в отношении детей и их воспитания и к июню представит рамки для удвоения выделяемого им бюджета.