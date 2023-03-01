Воздушное пространство Молдовы с 14 марта 2023 года никто не закрывает, и соответствующая информация, распространяемая некоторыми лицами в соцсетях, является ничем иным, как ложной, недостоверной информацией, фейком.
Как заявили в Органе гражданской авиации и Министерстве инфраструктуры и регионального развития РМ, с 14 марта 2023 г. решила приостановить все свои полеты через Международный аэропорт Кишинев только венгерская бюджетная авиакомпания (лоукостер) Wizz Air. При этом непонятны точные причины и аргументы, по которым она решилась на такой шаг, пишет noi.md.
Официально Wizz Air сообщила, что предприняла такой шаг из-за опасений по поводу безопасности воздушного пространства страны. Но, как отмечают молдавские власти, в настоящее время риски для воздушной безопасности страны минимальны, и поэтому никто, кроме Wizz Air, не отменил свои полеты из кишиневского аэропорта.
Решение, принятое Wizz Air, создало неопределенность, учитывая, что 14 февраля авиакомпания запросила утверждение расписания полетов на летний сезон, а 27 февраля оно было одобрено Органом гражданской авиации. После анализа рисков госучреждения, применив ряд процедур, определили, что полеты в национальном воздушном пространстве могут выполняться безопасно, и поэтому они сожалеют о внезапном решении Wizz Air.
Орган гражданской авиации и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы заявили, что продолжат предпринимать все необходимые действия для скорейшего возвращения авиаперевозчика в Международный аэропорт Кишинев, а также для привлечения других лоукостеров. В том числе власти Молдовы надеются на скорейший приход в нашу страну крупнейшего в Европе лоукостера Ryanair из Ирландии и запуск им рейсов из Кишинева. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в ходе состоявшейся недавно встречи в Дублине с представителями данной ирландской авиакомпании, с которыми он обсудил возможность открытия ирландским оператором рейсов из Молдовы.
Спикер также рассказал о процедурах, применяемых компетентными органами Молдовы для обеспечения надлежащего уровня авиационной безопасности, отметив, что, согласно анализу всех рисков, полеты в национальном воздушном пространстве могут осуществляться безопасно.
Председатель парламента заверил представителей Ryanair, что власти Молдовы готовы предложить им все необходимые условия для выполнения рейсов в Кишиневском международном аэропорту. "Мы очень хотели, чтобы эти дискуссии состоялись, и я надеюсь, что первые результаты появятся как можно скорее", - отметил по завершении встречи председатель парламента Игорь Гросу.
Следует отметить, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что у лоукостера Wizz Air не было причин для приостановки всех своих рейсов из Кишинева. Он отметил, что решение венгерской авиакомпании Wizz Air приостановить полеты из и в Республику Молдова с 14 марта не является четким и достаточно аргументированным, так как в настоящее время риски для воздушной безопасности страны минимальны.
"Мы не хотим это как-то интерпретировать. Мы пытаемся вести честный и открытый диалог со всеми компаниями, понять, почему Wizz Air не чувствовала себя в безопасности, принимая это решение. Но я твердо верю, что мы сможем исправить ситуацию и сделать так, чтобы экономические агенты чувствовали себя спокойно, стабильно и безопасно для дальнейшей работы. У Wizz Air на самом деле не было причин для принятия такого решения. Например, Austrian Airliner, Tarom, Turkish Airlines и другие иностранные авиаперевозчики продолжают работать в Молдове. Сейчас есть другие проекты, которые нужно развивать. Мы продолжаем подписывать соглашения о воздушном сообщении с разными странами, и в итоге уверены, что конкуренция на рынке авиаперевозок в Молдове усилится", - сказал Дорин Речан.
Эксперты отмечают, что безопасное выполнение рейсов очень важно, но если бы это было единственной причиной, то Wizz Air немедленно отменила бы рейсы в и из Кишинёва, потому что маловероятно, что безопасность ухудшится именно 14 марта 2023 года или позже.
Среди более веских причин решения они называют коммерческие причины, в частности, нехватку летного персонала для оперативных баз Wizz Air в Румынии; необходимость снижения затрат, поскольку выполнение большего количества рейсов из одного и того же аэропорта, тех же Ясс, означает получение больших скидок от поставщиков, поскольку взамен они предлагают большие объемы. И не случайно, что с конца марта 2023 года Ryanair будет летать и из аэропорта Ясс. Wizz Air сможет выполнять рейсы из Ясс с более меньшими затратами, чаще летать по определенным маршрутам, что предлагает большую гибкость. Таким образом Wizz Air может поддержать будущую коммерческую «войну» в Яссах с Ryanair - сценарий, в котором важна самая низкая цена билета и доля рынка.
Следует отметить, что сама Wizz Air заявила, что остается верной молдавскому рынку и лояльной к своим клиентам. "Wizz Air будет продолжать постоянно оценивать ситуацию, чтобы возобновить работу и вновь открыть базу в Кишиневе, как только это можно будет сделать безопасно", - говорилось в сообщении компании.
В заключение noi.md отмечает, что крайне неожиданный и неудачно объявленный уход Wizz Air с молдавского рынка в период, когда любое нелояльное действие со стороны отдельных представителей крупного бизнеса по отношению к государству может быть расценено, как негативный пример для других, должно стать сигналом авиационным властям Молдовы к тому, чтобы впредь, крайне осторожно относиться к сотрудничеству с данной компанией. Особенно, если учесть, в какой форме заявила о своем решении Wizz Air, а также то, что планы и права многих молдавских граждан действиями Wizz Air реально были нарушены. В этой связи, очевидно, есть смысл молдавскому государству вместе с возвратом аэропорта подумать о создании в Республике Молдова государственной авиакомпании. Чтобы не зависеть от прихотей или изменившихся бизнес-планов непонимающих, что творят, иностранных менеджеров, которым явно не хватает воображения, когда они делают свои заявления для прессы и клиентов. Благо опытные кадры для этого в стране есть.