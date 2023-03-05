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Евросоюз планирует направить в Молдову гражданскую миссию по безопасности

Евросоюз планирует направить в Молдову гражданскую миссию по безопасности

Немецкие СМИ пишут, что европейская миссия по безопасности прибудет в Молдову по просьбе руководства страны.

Несколько стран Европейского союза намерены направить в Молдову в начале лета этого года гражданскую миссию, сообщает немецкая Welt am Sonntag.
По данным издания, власти Молдовы обратились к ЕС с соответствующей просьбой 28 января этого года в связи с опасениями из-за конфликта на Украине.
Известно, что в рамках миссии специалисты из ЕС проведут в Молдове консультации в области юстиции, обеспечения соблюдения закона и охраны правопорядка, а также борьбы с кибератаками и дезинформацией, пишет sputniknews.ru.

"EEAS в настоящее время работает над так называемой концепцией антикризисного управления, которая должна быть завершена в этом месяце", – сообщает немецкое издание.

Сообщается, что, помимо гражданской консультативной миссии, Республика Молдова также требует от ЕС быстрых санкций против лояльных России олигархов, усиления воздушного наблюдения (самолеты, радары) и предоставления систем ПВО. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел РМ Нику Попеску в качестве гостя на последней встрече министров иностранных дел ЕС 20 февраля, передает noi.md.

Отмечается, участниками миссии со стороны ЕС станут, в частности, такие страны, как Польша, страны Балтии, Швеция, Чехия, Португалия, Румыния, Дания и Германия.
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