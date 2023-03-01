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Для разминирования Украины потребуется 70 лет

Для разминирования Украины потребуется 70 лет
Фото: открытые источники

Для того, чтобы полностью очистить от взрывоопасных предметов территории Украины, по которым прошла война, потребуется 70 лет, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, для этой работы Украине нужна поддержка иностранных партнеров - финансовая, технологическая и организационная, сообщает bbc.com.

Она также предположила, что для координации работы по разминированию необходимо создать аналог формата "Рамштайн" - регулярных совещаний разных государств, помогающих Украине.

  • Сегодня, 10:21
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