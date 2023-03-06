Председатель парламента РМ встретился с послом Нидерландов в Молдове с резиденцией в Бухаресте.
Посольство Нидерландов будет открыто в Кишиневе. Об этом сообщил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу после встречи с послом Королевства Нидерландов в Кишиневе с резиденцией в Бухаресте Рулофом Ван Эесом, пишет sputniknews.ru.
"В мае будет открыто посольство Королевства Нидерландов в Кишиневе. Это решение, принятое в Гааге, расширит наши двусторонние контакты, особенно в сфере торговли, и укрепит отраслевые партнерства в процессе нашей европейской интеграции", – написал Гросу в соцсети.
Он также поблагодарил Рулофа Ван Эеса, который заканчивает свою работу в качестве посла в Республике Молдова за поддержку в области укрепления демократии и управления в стране, а также за помощь, оказанную в последние годы.