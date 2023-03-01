Молодой мужчина, который год назад попытался вывезти из Молдовы составные части пистолета-пулемета, не задекларировав их, по решению суда оштрафован на 325 тысяч леев. 32-летний мужчина был пассажиром микроавтобуса, направлявшегося во Францию, - передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам РМ уточняет, что молодой человек подвергся досмотру на таможенном КПП Леушень после того, как вынул из своего багажа детали оружия, спрятал их под одежду и направился в зону беспошлинной торговли. Сотрудники таможни заметили его, произвели личный досмотр и обнаружили объект контрабанды.
Согласно обвинительному акту, подсудимый заявил, что купил составные части оружия для своего французского друга в качестве сувенира. По оценкам, такое антикварное оружие, изготовленное промышленным способом в Ижевске, Россия, может стоить около 4000 леев.
Молодой человек признает свою вину, а помимо штрафа в размере 325 000 леев ему придется заплатить еще 12 530 леев в качестве судебных издержек.