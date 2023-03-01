Фото: novostipmr.com/ культурно-досуговый центр «Феникс»
В учреждениях культуры Дубоссар и сел Дубоссарского района проводят плановые профилактические занятия с детьми по информационной безопасности и противодействию экстремизму. Беседа на тему «Что такое экстремизм?» состоялась у воспитанников коллектива декоративно-прикладного творчества «Мой Мир» Культурно-досугового центра «Феникс». Кружок посещают девочки и мальчики от 8 до 11 лет. На занятиях творчеством они не только учатся создавать поделки своими руками, но и знакомятся с основами информационной безопасности, передает novostipmr.com.
«К сожалению, сегодня не вся информация полезна и безопасна для детей. Чтобы защитить их от угроз пропаганды экстремизма в окружающем мире, у нас в рамках доктрины информационной безопасности и реализации плана по противодействию экстремизму на регулярной основе проводятся мероприятия с воспитанниками всех учреждений культуры. Это очень важное направление деятельности, которое направлено на профилактику, предупреждение и предотвращение проявлений негативных случаев и, самое главное, обеспечение безопасности детей», - отметила начальник Дубоссарского управления культуры Светлана Скрикуляк.
Юные участники круглого стола узнали о новых терминах, а также поделились своими представлениями на тему безопасности поведения в общественных местах и в коллективах. Несмотря на возраст и сложность темы беседы, многие уже уверенно отвечали на вопросы. Такие занятия проходят регулярно в форме круглых столов, викторин, игр.
«Очень важно, чтобы дети знали, как себя вести и что делать в случае опасной ситуации, чтобы не попадали в экстремистские организации. Поэтому детям периодически нужно напоминать об этом. Пропаганда экстремизма - она не подвержена каким-то возрастным особенностям. В экстремистские группировки входят подростки, а также люди, которые увлекаются этим направлением в зрелом возрасте. Наша задача – защитить детей от этих преступлений», - рассказала руководитель Образцового коллектива декоративно-прикладного творчества "Мой Мир" в КДЦ "Феникс" Наталья Анисимова.
Коллектив декоративно-прикладного творчества «Мой Мир» успешно сотрудничает с Дубоссарским Советом ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Ребята изготавливают красивые поделки своими руками и дарят их на праздники ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, детям войны. Дети общаются со старшим поколением и узнают больше об истории своего города и края.