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На Молдавской ГРЭС завершено обучение станочников широкого профиля

На Молдавской ГРЭС завершено обучение станочников широкого профиля
Фото: minpros.info

Выпускникам образовательной программы, внедренной на базе Молдавской ГРЭС и Днестровского техникума энергетики и компьютерных технологий, вручены свидетельства о профессиональной подготовке государственного образца.

Участниками программы дуального обучения стали 13 сотрудников станции из разных цехов. За полугодичный период слушатели в полном объёме освоили знания теоретического и практического полугодичного образовательного курса, передает пресс-служба Минпроса ПМР.

В торжественной церемонии приняли участие руководители предприятия и представители администрации учебного заведения.

В приветственном слове генеральный директор Валентин Трубчанин подчеркнул важность взаимосвязи производства и образования для восполнения кадрового резерва высококвалифицированными рабочими кадрами.

Как сообщается на сайте Молдавской ГРЭС, предприятие нуждается в профессионалах различного профиля, которые помогли бы ей выполнить поставленные стратегические задачи.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» стремится обеспечить своим специалистам максимально привлекательные условия труда. Кроме того, компания придаёт большое значение профессиональному росту сотрудников через многочисленные обучающие программы и активный обмен знаниями между работниками.

В построении отношений со своими сотрудниками ЗАО «Молдавская ГРЭС» руководствуется идеей о том, что сотрудничество компании и её работников должно быть максимально комфортным и выгодным для всех.
  • Сегодня, 10:28
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