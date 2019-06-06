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В Одессе на аттракционе в луна-парке застряли люди

В Одессе на аттракционе в луна-парке застряли люди
Фото: открытые источники

Вечером 5 марта на аттракционах в парке Шевченко в Одессе посетители застряли на одном из них. Люди очутились на высоте 60 метров и не могли спуститься.

Остановка аттракциона Power Tower в одесском луна-парке в воскресенье вечером была вызвана перепадом напряжения.

Как сообщили «Думской» в администрации луна-парка, посетители, застрявшие в кабине аттракциона на высоте 60 метров, отделались испугом.

Спустя короткое время после остановки кабину в аварийном режиме спустили вниз. Никто из посетителей не пострадал.

Аттракцион Power Tower открыли в Одессе в 2018 году. Он стал самым высоким в стране. Общая высота башни — 60 м. Механизм медленно поднимает посетителей парка вверх, а затем резко опускается вниз с ускорением, так происходит несколько раз подряд. Один сеанс длится две минуты. Одновременно кататься на аттракционе могут 32 человека.
  • Сегодня, 10:41
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