Вечером 5 марта на аттракционах в парке Шевченко в Одессе посетители застряли на одном из них. Люди очутились на высоте 60 метров и не могли спуститься.
Остановка аттракциона Power Tower в одесском луна-парке в воскресенье вечером была вызвана перепадом напряжения.
Как сообщили «Думской» в администрации луна-парка, посетители, застрявшие в кабине аттракциона на высоте 60 метров, отделались испугом.
Спустя короткое время после остановки кабину в аварийном режиме спустили вниз. Никто из посетителей не пострадал.
Аттракцион Power Tower открыли в Одессе в 2018 году. Он стал самым высоким в стране. Общая высота башни — 60 м. Механизм медленно поднимает посетителей парка вверх, а затем резко опускается вниз с ускорением, так происходит несколько раз подряд. Один сеанс длится две минуты. Одновременно кататься на аттракционе могут 32 человека.