Участок канализационного коллектора в Бендерах, который проходит по территории детского сада № 10 на улице Асаки, был самым аварийным в городе: чугунные трубы полувековой давности буквально рассыпались и каждый месяц случался новый порыв. При этом в коллектор собирались стоки со всей Борисовки, городской больницы, улиц Старого, Крянгэ и других, сообщает пресс-служба госадминистрации г.Бендеры
По словам директора бендерского филиала предприятия «Водоснабжение и водоотведение» Олега Кабанова, в ходе ремонтных работ, которые обошлись в 3,4 миллиона рублей, на протяжении полукилометра старые трубы заменили новыми - большего диаметра, которые прослужат не менее 40 лет. Новый участок коллектора уже запущен в эксплуатацию.
В ближайших планах коммунальщиков – благоустройство русла Балковского ручья, который протекает рядом с местом производства работ. На время ремонта коллектора его заключили в трубу.
«Подрядная организация, которая проводила замену коллектора, должна закончить работы по благоустройству данного участка ручья. До конца марта — середины апреля планируется эти работы завершить и сдать городу русло ручья в том виде, в каком оно должно быть», — отметил в интервью Бендерскому телевидению заместитель главы госадминистрации по вопросам ЖКХ Сергей Юрецкий.
Как сообщается на официальном сайте госадминистрации города Бендеры, работы по благоустройству Балковского ручья начнут после восьмого марта.