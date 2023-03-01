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Иностранных граждан при въезде в Молдову будут тщательно досматривать и проверять

Иностранных граждан при въезде в Молдову будут тщательно досматривать и проверять
Фото: kp.md

В связи с рисками безопасности Пограничная полиция будет тщательней проверять иностранных граждан, которые въезжают в Молдову.

На прошлой неделе на границе отказ во въезде в Молдову получили 178 человек. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последнюю неделю Погранполиция выявила около 250 человек, нарушивших режим пограничной зоны, срок пребывания на территории РМ и оштрафовала за нарушение правил дорожного движения. Сумма штрафов составила более 450 тыс. леев, передает kp.md ссылаясь на TV8

При этом зарегистрировано свыше 280 тыс. пересечений границы нашей страны. Более половины прошли таможню с Румынией, а более 30 % пересекли молдо-украинскую границу.

За последние 24 часа 23 человека получили отказ в разрешении на пересечение государственной границы на пути в Молдову.

  • Сегодня, 09:22
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