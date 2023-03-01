В Молдове растет число экономически активного населения. При этом число безработных в четвертом квартале 2022 года выросло почти вдвое — с 22,9 тыс. до 41,2 тыс. человек. А в целом рабочую силу, куда входят занятые и безработные, составили 903,6 тыс. человек. Это на 3,8% больше, чем в четвертом квартале 2021 года (870,3 тыс.).
По данным Нацбюро статистики РМ этом уровень занятости населения остается довольно низким — 42,4%, хотя это выше, чем год назад, когда он равнялся 41%. Уровень занятости выше среди мужчин – 47,2%, по сравнению с женщинами – 38,3%. В городах этот уровень 49,7%, в селах — 37,7%, передает yellowpages.md.
Уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-29 лет составил 31,2%.
Средний возраст занятого населения (862 тыс. человек) — 43 года.
В аграрном секторе занятых 162,3 тыс. человек, или 18,8%. Занятые в промышленной сфере составляют долю 15% (129,4 тыс.), в строительстве — 8,4% (72,4 тыс.) При этом в сфере услуг работает больше всего занятого населения — 498,3 тыс. человек, или 57,8%.
30% занятых — бюджетники, 70% — работают в частном секторе.
В неформальном секторе экономики работает 16,6% занятых, столько же, сколько год назад. Доля неформально занятых в строительстве — самая высокая — более 67%.
Что касается безработных, то в октябре-декабре 2022 года было зарегистрировано 41,2 тыс. безработных. Уровень безработицы достиг 4,6%, что на 77% выше, чем год назад, когда этот уровень составлял 2,6%. Самый высокий уровень безработицы — среди молодежи 15-29 лет — 13,2%.