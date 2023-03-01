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Эпидемиологи назвали неблагополучной ситуацию по простудным заболеваниям

Эпидемиологи назвали неблагополучной ситуацию по простудным заболеваниям

В Приднестровье растёт заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей. По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, с 27 февраля по 5 марта зарегистрировано 3 373 случая, в то время как на предыдущей неделе их было 2 972. Из числа заболевших 1 627 – дети до 14 лет.

Показатель заболеваемости ОИВДП составил 717,9 на 100 тыс. населения, что на 13% выше показателей предыдущей недели и на 82,8% выше аналогичного периода 2022 года, сообщает novostipmr.com.

На прошлой неделе были госпитализированы 149 человек, в том числе 61 ребенок, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Рост заболеваемости отмечен по всем районам республики кроме Слободзейского и Григориопольского. В Тирасполе заболеваемость остаётся на прежнем уровне.

Случаев гриппа не зарегистрировано.

По данным на 2 марта, вакцинированы против гриппа почти 24 тысячи человек, использовано 89,4% доз вакцины.

  • Сегодня, 09:31
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