В Приднестровье растёт заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей. По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, с 27 февраля по 5 марта зарегистрировано 3 373 случая, в то время как на предыдущей неделе их было 2 972. Из числа заболевших 1 627 – дети до 14 лет.
Показатель заболеваемости ОИВДП составил 717,9 на 100 тыс. населения, что на 13% выше показателей предыдущей недели и на 82,8% выше аналогичного периода 2022 года, сообщает novostipmr.com.
На прошлой неделе были госпитализированы 149 человек, в том числе 61 ребенок, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Рост заболеваемости отмечен по всем районам республики кроме Слободзейского и Григориопольского. В Тирасполе заболеваемость остаётся на прежнем уровне.
Случаев гриппа не зарегистрировано.
По данным на 2 марта, вакцинированы против гриппа почти 24 тысячи человек, использовано 89,4% доз вакцины.