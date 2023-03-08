Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о международном расследовании по «Северным потокам» состоится до конца текущего месяца. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Состоялось три раунда консультаций экспертов по проекту резолюции, голосование определенно состоится к концу марта», — указал он в Twitter.
По его словам, статья NYT подтверждает необходимость расследования ООН по «Северным потокам», пишет eadaily.com.
«Это подтверждает нашу правоту в требовании принятия резолюции СБ ООН о запуске международного расследования на диверсиям на „Северных потоках“ под эгидой генерального секретаря ООН», — указал он.
Во вторник газета The New York Times сообщила, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла осуществить проукраинская группировка. Газета сослалась на источники в администрации США, ознакомившиеся с новыми данными американской разведки. Группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центральных властей в Киеве.
Правительство ФРГ приняло к сведению сообщение The New York Times об ответственности проукраинской группировки за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Об этом заявила во вторник представитель кабмина Германии, передает ТАСС
"Правительство ФРГ приняло к сведению последнее сообщение The New York Times", - отметила она.
"Генеральная прокуратура с начала октября 2022 года расследует дело и, таким образом, возглавляет расследование [в ФРГ]. Кроме того, ведется расследование в Швеции и Дании под эгидой тамошних национальных органов касательно взрывов", - напомнили в кабмине.
"Буквально недавно Швеция, Дания и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследование продолжается и что результата пока нет", - заявила представитель правительства Германии.
У Зеленского ответили на статью NYT о возможных причастных к диверсии на "Северных потоках"
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.
Такой комментарий он опубликовал после распространения в СМИ материала The New York Times со ссылкой на источники в США, передает eurointegration.com.ua
"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских группах по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они утонули", как говорят в самой РФ", - отреагировал Подоляк.
Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» скоординированным вбросом в СМИ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Пресс-секретарь российского президента дал оценку материалам в New York Times и Zeit. Он назвал их скоординированным вбросом в СМИ, сообщает mk.ru.
Он указал, как в статьях выдвигаются версии произошедшего без проведенного расследования.
Ранее член Совета федерации РФ Алексей Пушков в своем Телеграм-канале раскритиковал статью New York Times. В материале говорится о некой "украинской группе".
По мнению российского сенатора, таким способом разведка США пытается "выкрутиться" и переложить ответственность за диверсию на газопроводах на кого-то другого.