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В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые задержаны (обновлено)

В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые задержаны (обновлено)

Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта на официальном сайте МГБ ПМР:

Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания.

По факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями: 29 ч. 1; 203 УК ПМР «Приготовление к террористическому акту» и 29 ч.1; 104 ч.2 УК ПМР «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Подробная информация будет представлена 9 марта в фильме-расследовании СК ПМР «Об угрозе теракта в Приднестровье» в 20.00 на Первом Приднестровском телеканале.

Сдетонировать должен был «Land Rover». В машине было 8 килограммов гексогена. Ещё шурупы, гайки и проволока (чтобы поразить как можно больше людей). Радиус поражения от такого количества взрывчатки — сотни метров, сообщает novostipmr.com


Глава МИД Приднестровья подтвердил, что в Тирасполе предотвратили теракт против президента ПМР , передаёт ТАСС Глава МИД Приднестровья заявил, что в республике готовилась серия терактов.

Готовившие теракт в центре Тирасполя террористы рассчитывали на большое число жертв - заявил прокурор Приднестровья.

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье планировали взрыв рядом с кортежем президента республики - сообщил глава МИД.

обновлено 11:36

В телеграмм-канале Первый приднестровский сообщает, что Вячеслав Кисничан должен был совершить теракт в Тирасполе по заданию СБУ. Место взрыва — центр города — согласовали его кураторы. Планировалось, что будут десятки жертв среди случайно проходящих мимо людей.

Кисничан родился в Тирасполе в 1979 году. Двенадцать лет назад переехал жить в Одессу. В феврале прошлого года пошёл в тероборону, затем напросился в СБУ. Там его научили минировать и взрывать. От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики.

В Приднестровье у Кисничана были уголовные дела. До того как он переехал в Одессу, его судили за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В ПМР был известен под фамилией Саражинский. Затем сменил её на девичью фамилию матери.

В Приднестровье предотвращен теракт. Подозреваемые задержаны (обновлено)

  • Вчера, 11:14
  • DTV
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