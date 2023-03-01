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Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе

Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе
Посол Евросоюза в РМ посетил Business Hub в Тирасполе

Год назад в Тирасполе при поддержке Европейского Союза открыл свои двери первый центр поддержки и развития предпринимательства в Приднестровье. Здесь молодые люди занимаются реализацией своих новаторских бизнес-идей.

На открытие Бизнес ХАБА Европейский Союз выделил 200 000 евро посредством программы «Меры по укреплению доверия», внедряемой ПРООН в Молдове.
С функционированием центра впервые ознакомился посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс. Экскурсию для европейской делегации провела руководитель ХАБА Зинаида Емельянова.

  • Сегодня, 11:01
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