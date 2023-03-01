На стриминговом сервисе Netflix выйдет украинский документальный фильм о борще
Стриминговая платформа Netflix покажет миру украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент". Главную роль в картине исполняет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Об этом кулинар сообщил на своей странице в Instagram. Он назвал дата премьеры
В фильме Клопотенко путешествует по Украине в поисках «секретных ингредиентов» для борща. Герои фильма готовят блюдо в разных местах Украины: на военной полевой кухне, в гуцульском селе, в столовой Чернобыльской АЭС, во львовском ресторане и в доме пасечника вблизи границы с Беларусью, пишет hromadske.ua.
Первый показ фильма производства FILM.UA Group при поддержке фонда USAID прошел на телевидении. Затем его домонтировали и сделали отдельным кулинарным тревел-фильмом.
Фильм является проектом журналистки Наталии Якимович и режиссера Дмитрия Кочнева. Над лентой также работали оператор-постановщик Евгений Сахно и редактор Юлия Козыряцкая. Первый показ прошел в 2020 году.
Отметим, в 2020 году Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо.
По словам Клопотенко, премьера на Netflix состоится 30 марта.
Напомним, в июле 2022 года культуру приготовления украинского борща внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
А в феврале 2021 года украинский борщ попал в список двадцати вкуснейших супов в мире, по версии американского издания CNN.