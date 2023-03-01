Видео рва шириной и глубиной 2 метра на территории Украины недалеко от молдавско-украинской границы было опубликовано в сети интернет. Предположительно видео снято недалеко от города Окница в Молдове. В молдавской Погранполиции заявили, что ров возвели украинцы, чтобы препятствовать незаконному пересечению своей границы.
Видео рва, заснятого, возможно, недалеко от города Окница на севере Молдовы, опубликовали несколько Telegram-каналов. Подпись к видео гласила, что ров шириной и глубиной 2 метра, а также земляная насыпь возведены на территории Украины, рядом с молдавско-украинской границей.
Погранполиция Молдовы подтвердила, что украинская сторона возвела ров для того, чтобы пресечь попытки незаконного пересечения границы, пишет newsmaker.md.
«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что проводят такие работы, чтобы не допустить незаконное пересечение государственной границы, в том числе, чтобы прекратить попытки ввлза контрабанды из Украины в Молдову», — заявила NM пресс-секретарь молдавской Погранполиции Раиса Новицки.
Новицки также сообщила, что траншеи «можно увидеть на территории Украины, примыкающей к пунктам пропуска через государственную границу и там, где пути сообщения проходят близко к государственной границе».
Журналисты kp.md взяли комментарий у экс-министров обороны Молдовы Виктора Гайчук и Анатолия Шалару.
Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук предполагает: "Может, это связано с проблемой, не имеющей отношение к оборонному ведомству. Не исключено, что это ирригационные работы. Может, чтобы не произошли оползни. Предполагаем самые разнообразные варианты. С военной точки зрения, это очень похоже на заградительные укрепления, чтобы воспрепятствовать продвижению бронетехники и танков. Наверное, украинцы имеют в виду, что на территории Молдовы находится, пусть небольшой, но контингент российских войск. Для украинской стороны это гипотетическая, потенциальная угроза и Украина хочет быть спокойной в этом отношении.
Бывший министр обороны Анатолий Шалару рассуждает на тему появления рвов на границе с Молдовой: "То, что ров похож на противотанковый, - это еще ничего не значит. У Молдовы нет танков. Украина ожидает что-то со стороны Приднестровья? Возможно. Но, если кто-то роет ров, это еще не означает, что он противотанковый. И без этого рва у Украины имеется достаточно средств, чтобы уничтожить те танки, которые имеются у Приднестровья", - цитирует экс-министра обороны kp.md
В середине января 2023 года в Одесской области при попытке незаконно добраться до Молдовы гражданин Украины упал в аналогичный трехметровый ров. Он не мог самостоятельно выбраться, а потому позвал на помощь пограничников.
Украинец пояснил, что за трансфер до границы заплатил неизвестному $3 тыс. Далее, следуя в направлении украинско-молдавской границы в обход пунктов пропуска, в темноте упал в ров, который пограничники оборудовали как инженерное заграждение, передает «УНИАН». Украинские пограничники помогли мужчине выбраться.