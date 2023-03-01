В багаже 30-летней гражданки Украины, при досмотре в Кишиневском международном аэропорту, обнаружили два дрона. Их изъяли. Женщина прилетела из Стамбула.
“В результате проверки в багаже пассажира обнаружены два новых дрона модели DJI Mavic 3, незадекларированных таможенному органу. Женщине грозит наказание в соответствии с положениями ст. 43¹, 287 пар. (10) Кодекс о правонарушениях”, сообщает rupor.md.
Тем временем, нескольким иностранным гражданам не разрешили въезд в Республику Молдова
За последние сутки 27 человек получили отказ в пересечении государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова, сообщает молдавская Пограничная полиция, пишет noi.md.
Всего за этот период государственную границу пересекло более 41 тыс. человек, большее количество было зафиксировано на пути въезда в Республику Молдова – 21 067 человек.
Из общего числа лиц, въехавших в Республику Молдова за последние сутки, более пяти тысяч являются гражданами Украины, из них более 1340 несовершеннолетних.
За 24 часа Пограничная полиция зафиксировала следующие факты: - два незаконных пересечения государственной границы; - шесть человек нарушили режим пунктов пропуска; - 25 нарушений правил использования виньетки и эксплуатации транспортных средств; - три человека и два транспортных средства идентифицированы с национальным запретом.