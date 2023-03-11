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В МВФ надеются, что Молдова выйдет из кризиса раньше других стран ЕС

В МВФ надеются, что Молдова выйдет из кризиса раньше других стран ЕС

Молдова сможет выйти из экономического кризиса раньше других стран Европы, так как столкнулась с сильной инфляцией раньше других государств. Об этом сообщил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что республика пострадала от инфляции раньше, чем остальные европейские страны», — заявил Краммер, передает mk.ru.

Также он отметил, что сейчас в Европе наблюдается снижение темпов экономического роста, а также падает уровень инфляции в Молдавии.

В феврале Нацбанк страны уменьшил базисную ставку на 3% — до 17% годовых.

  • Вчера, 19:17
  • DTV
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