Молдова сможет выйти из экономического кризиса раньше других стран Европы, так как столкнулась с сильной инфляцией раньше других государств. Об этом сообщил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
«Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что республика пострадала от инфляции раньше, чем остальные европейские страны», — заявил Краммер, передает mk.ru.
Также он отметил, что сейчас в Европе наблюдается снижение темпов экономического роста, а также падает уровень инфляции в Молдавии.
В феврале Нацбанк страны уменьшил базисную ставку на 3% — до 17% годовых.