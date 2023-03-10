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PAS стала ассоциированным членом Европейской народной партии

PAS стала ассоциированным членом Европейской народной партии
Фото: facebook.com

Партия «Действие и солидарность» Республики Молдова стала ассоциированным членом Европейской народной партии, перейдя от статуса члена-наблюдателя к статусу ассоциированного члена ЕНП.

Решение было принято Политической ассамблеей ЕНП, которая проходит в Хельсинки (Финляндия), в результате получения Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. В качестве ассоциированного члена Европейской народной партии ПДС будет иметь право голоса в ЕНП, будет частью всех партийных структур и сможет участвовать в принятии важных решений крупнейшей европейской политической семьи, сообщает moldpres.md.

«Эта акция является доказательством прогресса, достигнутого командой PAS в защите интересов Республики Молдова. Европейская народная партия и все входящие в нее партии являются верными союзниками PAS и Молдовы в нашем европейском путешествии", - говорится в пресс-релизе Партии «Действие и солидарность».

А депутат Европарламента Зигфрид Мурешан отметил на своей официальной странице, что интеграция Республики Молдова в европейские институты и структуры продвигается.

«Благодаря этой новой должности голос Молдовы будет еще сильнее слышен на европейском уровне. Более активная роль в ЕНП позволит PAS работать в тесном контакте с политическими лидерами стран Европейского Союза и получить большую поддержку европейской интеграции Республики Молдова», - считает Мурешан.

В настоящее время PAS имеет большинство в молдавском парламенте и уже два года поддерживает проевропейское и реформаторское правительство.
  • Сегодня, 10:01
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