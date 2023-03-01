По данным «Газпрома», вместо Елены Бурмистровой за деятельность российского гиганта на газовом рынке будет отвечать Виталий Маркелов, вице-президент совета директоров «Газпрома», пишет mold-street.com
При этом Дмитрий Хандога, начальник управления 312, будет исполнять обязанности гендиректора «Газпром экспорта» (по совместительству).
«В этом шаге нет ничего удивительного. Зачем быть директором, если экспорта газа больше нет», — язвительно замечает российский портал oilcapital.ru
Эта смена руководства «Газпрома» коснется и АО Modovagaz. С апреля 2019 года Елена Бурмистрова является президентом Наблюдательного совета молдо-российского предприятия Moldovagaz. Соответственно, «Газпром» назначит на эту должность другого человека.
Это может быть Виталий Маркелов, заместитель председателя совета директоров «Газпрома».
Более того, новый глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога уже несколько лет является членом Наблюдательного совета Moldovagaz.
Со стороны «Газпрома» также присутствуют Сергей Кузнец, член совета директоров, начальник департамента «Газпрома», и Кирилл Неюмин, начальник одного из управлений «Газпрома».
От Молдовы членом Совета является Константин Боросан, госсекретарь Министерства энергетики, также было объявлено, что на эту должность будет назначен эксперт Сергей Тофилат.
Moldovagaz является одной из крупнейших компаний в Республике Молдова. Предприятие принадлежит «Газпрому» с долей 50%, Правительству Республики Молдова — более 35,3%, еще 12,4% принадлежат Тираспольской администрации, но управляются «Газпромом».