Звонок о пожаре на пульт СВПЧ-1 г. Тирасполь поступил 12 марта примерно в час ночи. Очевидцы сообщили: горят складские помещения по производству и хранению мебели по ул. Чапаева.
Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Пожар тушили 3 расчёта из Тирасполя и один из Слободзеи. Также помощь в ликвидации оказывало аварийно-спасательное подразделение, передаёт пресс-служба МВД ПМР
Пожар начался в одном из складов, сильный порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня на соседние помещения, что усложняло работу огнеборцев.
На локализацию пожара потребовалось полтора часа. На полную ликвидацию – ещё два с половиной.
Огнём полностью уничтожены 5 складов с мебелью и техникой. Все деревянные конструкции крыши сгорели и обрушились.
Причина пожара и ущерб устанавливаются специалистами Госпожнадзора. фото: mvdpmr.org