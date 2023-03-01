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В Суклее сгорели склады с мебелью

В Суклее сгорели склады с мебелью

Звонок о пожаре на пульт СВПЧ-1 г. Тирасполь поступил 12 марта примерно в час ночи. Очевидцы сообщили: горят складские помещения по производству и хранению мебели по ул. Чапаева.

Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Пожар тушили 3 расчёта из Тирасполя и один из Слободзеи. Также помощь в ликвидации оказывало аварийно-спасательное подразделение, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Пожар начался в одном из складов, сильный порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня на соседние помещения, что усложняло работу огнеборцев.

На локализацию пожара потребовалось полтора часа. На полную ликвидацию – ещё два с половиной.

Огнём полностью уничтожены 5 складов с мебелью и техникой. Все деревянные конструкции крыши сгорели и обрушились.

Причина пожара и ущерб устанавливаются специалистами Госпожнадзора.
фото: mvdpmr.org

В Суклее сгорели склады с мебелью

В Суклее сгорели склады с мебелью

В Суклее сгорели склады с мебелью

В Суклее сгорели склады с мебелью

В Суклее сгорели склады с мебелью

  • Сегодня, 10:16
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