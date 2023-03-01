Фото: coinphony.com Signature Bank закрылся вслед за SVB и Silvergate
Криптовалютный Signature Bank закрыт американскими регулирующими органами после краха SVB и Silvergate, сообщает korrespondent.net Власти США закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным Silicon Valley Bank (SVB). Об этом 12 марта сообщило издание MarketWatch.
Отмечается, что Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют - он оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов.
Согласно заявлению министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) все вкладчики финучреждения получат полную компенсацию.
При этом защита не распространяется на некоторых акционеров и держателей необеспеченного долга. Руководство банка было отстранено.
В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование на льготных условиях, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков.
Напомним, 10 марта регулятор закрыл калифорнийский Silicon Valley Bank, который принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США. Его банкротство стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.
Ранее сообщалось, что крах крупного кредитора криптоиндустрии Silvergate Capital вызвал стремительное падение Bitcoin.