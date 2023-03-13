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Оскар-2023: назван лучший фильм года

Оскар-2023: назван лучший фильм года
Фильм "Все везде и сразу" стал главным победителем премии Оскар-2023

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения статуэток премии "Оскар". Лучшим фильмом по версии американской киноакадемии стал фантастический экшен "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Научно-фантастический фильм режиссеров рассказывает об американке китайского происхождения Эвелин Ван, которая вместе со своим мужем руководит прачечной. Ранее фильм становился триумфатором таких церемоний, как BAFTA (10 номинаций, 1 победа), Золотой глобус (6 номинаций, 2 победы) и премии Гильдии киноактеров (4 номинации, из них 3 победы)

За главную награду – звание "Лучшего фильма года" – боролись десять картин.

В их числе были "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, сообщает РИА Новости

Кинолента "Все везде и сразу" была представлена в 11 категориях. Помимо премии за лучший фильм, она собрала награды и еще в шести номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, сценарий, главную женскую роль и роли второго плана.

Премию за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, сыгравший главного героя в драме "Кит" Даррена Аронофски. Картина Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" завоевала "Оскар" за спецэффекты.

Военная драма Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" получила статуэтку как лучший зарубежный фильм. Еще два "Оскара" лента получила за операторскую работу и оригинальный саундтрек.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо". А в категории документальных фильмов победила картина "Навальный".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил отказ в возможности произнести речь на церемонии вручения Оскара.


Оскар-2023: назван лучший фильм года

Оскар-2023: назван лучший фильм года

Оскар-2023: назван лучший фильм года

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon
  • Сегодня, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 8
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