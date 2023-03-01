Мероприятие в защиту памятника Александру Пушкину состоялось в воскресенье, около здания ратуши. За акцией и прилегающей территорией наблюдали несколько полицейских.
Перед зданием Рижской думы была установлена небольшая сцена с микрофонами и громкоговорителями. Рядом демонстрировалась инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину, отмечает агентство LETA, цитируют которое delfi.lv
К собравшимся обратились политики из Русского союза Латвии и "Согласия", которые говорили, что сносить памятники неправильно, а Пушкин - поэт, уважаемый во всем мире. В контексте сноса памятника Пушкину в выступлениях упоминалось и возможное перемещение памятников другим деятелям культуры.
По мнению Русского союза Латвии, решение совета по памятникам Рижской думы о демонтаже скульптуры Пушкина в парке Кронвалда является варварством.
На мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные.
На площади во время пикета также звучала классическая музыка и декламировались стихи Пушкина.
Мероприятие, собравшее примерно 200 человек, продлилось два часа.
Рядом стояли и двое оппонентов мероприятию. У одного был плакат с памятником Пушкину на фоне руин города и надписью "Культуру принесли!", у второго несколько плакатов - рука покойника и надпись " Здесь были Пушкины", стиральная машина и надпись на английском языке "Ты можешь украсть стиральную машину, но кровь не смоешь".
Ранее рижский столичный совет по памятникам дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.