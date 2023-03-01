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Президент провел рабочее совещание по текущим вопросам жизнедеятельности городов и районов республики

Президент провел рабочее совещание по текущим вопросам жизнедеятельности городов и районов республики
фото:president.gospmr.org

В ходе проведенного Президентом селекторного совещания главы государственных администраций проинформировали руководителя страны о положении дел на местах. Отмечено, что в большинстве населенных пунктов непогода выходных не имела серьезных последствий. Упавших деревьев единицы. Жертв и повреждений инфраструктуры или транспортных средств не было.

В Слободзейском районе не обошлось одним лишь сильным ветром, его сопровождал проливной дождь с градом. Осадки вреда не нанесли, более того, влага сейчас благотворна для почвы, констатировал Василий Тищенко. Из негативных последствий – значительное количество поломанных веток на дорогах. Слободзейский глава рассказал, что для их уборки в воскресенье вышли на службу сотрудники ДЭСУ. Работа по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.

Города и районы готовятся к традиционному месячнику по благоустройству. В преддверии пасхальных праздников повышенное внимание местам захоронений, кладбищам и прилегающим к ним территориям. В Григориополе серьезные благоустроительные работы охватят все четыре местные кладбища, отметил руководитель районной администрации Олег Габужа.

Главы также рассказали о проводимых дорожных работах. В Тирасполе и Бендерах их предваряет замена инженерных коммуникаций, расположенных под землей на ремонтируемых участках дорог. Текущие ремонты идут по графику и в образовательных учреждениях республики. В Бендерах, к примеру, приводят в порядок четыре школы и семь детских садов, сообщил Роман Иванченко.

Говорили о проведении аукционов перед выполнением крупных госзаказов на проведение строительства и ремонтов. Вадим Красносельский призвал не затягивать конкурсные процедуры, так как погодные условия благоприятны для уличных работ.

В ходе рабочей дискуссии затронули такой проблемный аспект, как дефицит поваров и медработников в образовательных учреждениях.

Президент провел рабочее совещание по текущим вопросам жизнедеятельности городов и районов республики

Президент провел рабочее совещание по текущим вопросам жизнедеятельности городов и районов республики
фото:president.gospmr.org
  • Сегодня, 11:59
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