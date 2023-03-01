Официальные лица Министерства обороны ПМР не изготавливали и не отправляли никаких повесток и обращений «о привлечении к сборам студентов», передаёт novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства, отмечается, что в последнее время в социальных сетях распространяется дезинформация о таких документах, якобы направляемых от имени военкоматов Министерства обороны ПМР.
«Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком, - подчеркивается в сообщении Министерства обороны ПМР. - Официальными лицами Министерства обороны подобные "документы" не изготавливались и не направлялись. Информация о проводимых в течение года сборах публикуется на официальном сайте Министерства обороны и в официальных группах ведомства в социальных сетях и мессенджерах».
Министерство обороны ПМР призвало граждан быть внимательными, не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.