Национальная армия сообщает, что в период с 13 по 17 марта военнослужащие срочной и контрактной службы проведут учения на военных полигонах на севере и в центре страны.
Бойцы будут вести огонь из стрелкового оружия, согласно Плану подготовки Национальной армии на 2023 год, сообщает realitatea.md
В связи с этим в ведомстве информируют население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения. «Просим граждан не размещать в интернет-пространстве фото- или видеоизображения техники Национальной армии в целях недопущения появления фейковых новостей», — говорится в пресс-релизе Нацармии.