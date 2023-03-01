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Нацармия Молдовы проводит учения

Нацармия Молдовы проводит учения

Национальная армия сообщает, что в период с 13 по 17 марта военнослужащие срочной и контрактной службы проведут учения на военных полигонах на севере и в центре страны.

Бойцы будут вести огонь из стрелкового оружия, согласно Плану подготовки Национальной армии на 2023 год, сообщает realitatea.md

В связи с этим в ведомстве информируют население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения.

«Просим граждан не размещать в интернет-пространстве фото- или видеоизображения техники Национальной армии в целях недопущения появления фейковых новостей», — говорится в пресс-релизе Нацармии.
  • Вчера, 15:31
  • DTV
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