Мэр Кишинева Ион Чебан поручил подчиненным подготовить обращение в министерство внутренних дел с просьбой ограничить до 30 км/ч максимальную скорость движения автомобилей в историческом центре столицы. Об это он сказал 13 марта в ходе оперативного заседания служб муниципия, передаёт newsmaker.md
Он также предложил, чтобы члены правительства, аппарата президента и парламента чаще использовали альтернативные виды транспорта. По его словам, после этого чиновники смогут оценить состояние городской инфраструктуры и собраться для обсуждения возможностей улучшения.
Как уже сообщалось ранее, Альянс велосипедистов Кишинева 7 марта подал петицию в мэрию Кишинева с требованием принять меры для обеспечения безопасности на дорогах города пешеходов и велосипедистов. Организация в течение 30 дней ждет от столичных властей ответа с предложением конкретных мер для улучшения ситуации.
Петицию подписали участники акции 4 марта, проведенной в центре столицы в память о погибшем 13-летнем чемпионе Молдовы по велоспорту, а также других велосипедистах, ставших жертвами ДТП. В документе они призвали столичные власти улучшить для велосипедистов условия на дорогах и обеспечить безопасность пешеходов — установить необходимые знаки дорожного движения, обустроить выделенные полосы.