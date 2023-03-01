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В Кишиневе могут запретить превышать скорость 30 км/ч

В Кишиневе могут запретить превышать скорость 30 км/ч

Мэр Кишинева Ион Чебан поручил подчиненным подготовить обращение в министерство внутренних дел с просьбой ограничить до 30 км/ч максимальную скорость движения автомобилей в историческом центре столицы. Об это он сказал 13 марта в ходе оперативного заседания служб муниципия, передаёт newsmaker.md

Он также предложил, чтобы члены правительства, аппарата президента и парламента чаще использовали альтернативные виды транспорта. По его словам, после этого чиновники смогут оценить состояние городской инфраструктуры и собраться для обсуждения возможностей улучшения.

Как уже сообщалось ранее, Альянс велосипедистов Кишинева 7 марта подал петицию в мэрию Кишинева с требованием принять меры для обеспечения безопасности на дорогах города пешеходов и велосипедистов. Организация в течение 30 дней ждет от столичных властей ответа с предложением конкретных мер для улучшения ситуации.

Петицию подписали участники акции 4 марта, проведенной в центре столицы в память о погибшем 13-летнем чемпионе Молдовы по велоспорту, а также других велосипедистах, ставших жертвами ДТП. В документе они призвали столичные власти улучшить для велосипедистов условия на дорогах и обеспечить безопасность пешеходов — установить необходимые знаки дорожного движения, обустроить выделенные полосы.
  • Вчера, 15:47
  • DTV
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