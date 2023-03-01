Служба занятости Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры приглашает на Ярмарку вакансий, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры
Мероприятие организуют во Дворце культуры им. П. Ткаченко 14 марта.
Время работы: с 10:00 до 14:00. Вход свободный.
Центр социального страхования приглашает всех желающих найти работу или найти работника.
«На сегодняшний день у нас в базе данных более 1 000 вакансий. Предприятия нуждаются в специалистах. Ярмарка вакансий – это уникальная возможность соединить интересы потенциального работника с работодателем», – отметила в интервью корреспонденту БТВ заместитель директора Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры Светлана Онуфриенко.
Желающие смогут получить информацию о вакансиях из первых рук, пройти сразу несколько собеседований и оставить свое резюме работодателям. Также специалисты службы занятости поделятся информацией о возможностях переобучения, повышения квалификации и участия в программах активной занятости.