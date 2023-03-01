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Служба занятости города Бендеры приглашает на Ярмарку вакансий

Служба занятости города Бендеры приглашает на Ярмарку вакансий

Служба занятости Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры приглашает на Ярмарку вакансий, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры

Мероприятие организуют во Дворце культуры им. П. Ткаченко 14 марта.

Время работы: с 10:00 до 14:00. Вход свободный.

Центр социального страхования приглашает всех желающих найти работу или найти работника.

«На сегодняшний день у нас в базе данных более 1 000 вакансий. Предприятия нуждаются в специалистах. Ярмарка вакансий – это уникальная возможность соединить интересы потенциального работника с работодателем», – отметила в интервью корреспонденту БТВ заместитель директора Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры Светлана Онуфриенко.

Желающие смогут получить информацию о вакансиях из первых рук, пройти сразу несколько собеседований и оставить свое резюме работодателям. Также специалисты службы занятости поделятся информацией о возможностях переобучения, повышения квалификации и участия в программах активной занятости.
  • Вчера, 16:27
  • DTV
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