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Дорожная сводка за неделю

Дорожная сводка за неделю

За минувшую неделю, с 6 по 12 марта, в республике произошло 53 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Основные причины:
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 12;
– не выдержали безопасную дистанцию – 12;
– не предоставили преимущество в движении – 7;
– не выдержали безопасный боковой интервал – 4;
– не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 3;
– ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 2;
– совершили наезд на пешеходов – 2.

Оставили место ДТП шесть водителей, из которых четыре были установлены сотрудниками ГАИ.

Совершено четыре учётных ДТП, в результате которых погиб один человек, трое – получили травмы различной степени тяжести.

Причины:
– не справились с управлением – 3;
– не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом – 1

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