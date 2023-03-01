За минувшую неделю, с 6 по 12 марта, в республике произошло 53 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Основные причины: – не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 12; – не выдержали безопасную дистанцию – 12; – не предоставили преимущество в движении – 7; – не выдержали безопасный боковой интервал – 4; – не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 3; – ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 2; – совершили наезд на пешеходов – 2.
Оставили место ДТП шесть водителей, из которых четыре были установлены сотрудниками ГАИ.
Совершено четыре учётных ДТП, в результате которых погиб один человек, трое – получили травмы различной степени тяжести.
Причины: – не справились с управлением – 3; – не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом – 1