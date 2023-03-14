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МИД России поддержал продление зерновой сделки на 60 дней

МИД России поддержал продление зерновой сделки на 60 дней

В Женеве прошли переговоры представителей Москвы и ООН по ситуации с зерновой сделкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Россия не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, участвовавший в переговорах по данному вопросу, сообщает РБК ссылаясь на ТАСС.

«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что позиция России впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, пишет «РИА Новости».

Зерновая сделка была заключена в прошлом июле. Посредниками выступили ООН и Турция (с ними по отдельности подписывали документы Россия и Украина). Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного («Черноморская зерновая инициатива») и снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции (Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН).

К началу текущего марта, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Более половины продукции поступило в Европу и Центральную Азию, около четверти — в Азиатско-Тихоокеанский регион, чуть менее 15% — на Ближний Восток и в Северную Америку, менее 3% — в страны, расположенные к югу от Сахары.

В ООН приняли к сведению заявление России о готовности продлить черноморскую зерновую инициативу на 60 дней, говорится в заявлении Всемирной организации, сообщает eadaily.com

«ООН принимает к сведению сделанное сегодня Российской Федерацией заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней», — говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров в Женеве главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен, заместителя генсекретаря ООН по гумвопросам Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

По данным ООН, зерновая сделка позволила экспортировать 24 млн тонн зерна и совершить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море, при этом 55% процентов экспорта продовольствия было направлено в развивающиеся страны.

  • Сегодня, 09:51
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