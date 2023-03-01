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ВОЗ: Пандемия коронавируса прекратится в 2023 году

ВОЗ: Пандемия коронавируса прекратится в 2023 году
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в том, что в 2023 году пандемия Covid-19 завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с этой болезнью будет отменен, передаёт ТАСС

Соответствующее заявление он сделал при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение. Текст заявления распространила в ночь на вторник пресс-служба ВОЗ.

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что Covid-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — сказал Гебрейесус.

"Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии", - констатировал гендиректор. Он обратил внимание на тот факт, что "впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже", чем когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" в отношении распространения SARS-CoV-2 три года назад. "Улучшение значительное", - добавил Гебрейесус.

Среди "уроков" пандемии, которые следует усвоить, он назвал большое значение инвестиций в здравоохранение, научных исследований и международного сотрудничества.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года «с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию». Это был «знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ». Однако, с точки зрения ВОЗ, по его словам, гораздо более важным был момент, когда шестью неделями раньше — 30 января 2020 года — организация объявила распространение коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

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