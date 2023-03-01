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За год в Молдове купили товаров меньше на 1,8%, заплатив больше на 23%

За год в Молдове купили товаров меньше на 1,8%, заплатив больше на 23%

В 2022 году розничная торговля в Молдове упала на 92,2 млн леев. Потребление снизилось из-за значительного роста цен и снижения реальных доходов граждан, пишет point.md со ссылкой на yellowpages.md.

Но несмотря на то, что население покупало меньше товаров, за них оно платило больше — на 23%. Такие данные представило министерство экономики в своем ежемесячном отчете социально-экономической эволюции.

Согласно стастистике, в прошлом году больше всего было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий — 31%.

В структуре торговли продажа топлива занимает 28%, прочие товары — 23%, товары для дома — 16%, IT-технологии и телекоммуникационное оборудование и товары культурного назначения — по 1%.

Причинами снижения розничного товарооборота стало падение спроса на товары для дома (-24%), продукты питания, напитки и табачные изделия (-48%), IT-технологии и оборудование (-49%).

Тем не менее выручка продаж росла за счет продолжающегося роста спроса на некоторые категории продуктов. Например, на топливо, чей оборот вырос на 43,5%. При этом увеличилась и торговля транспортом — на 9,1%, что и повлияло на спрос на бензин и солярку.

Кроме того, снятие ограничистельных мер после пандемии повлияло на спрос на товары культурного и креативного характера. Так, он вырос на 20,5%.
  • Сегодня, 10:09
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