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За минувший год в Бендерском центре матери и ребенка провели 420 операций

За минувший год в Бендерском центре матери и ребенка провели 420 операций

На прошедшем в Министерстве здравоохранения онлайн-совещании главный врач Бендерского центра матери и ребенка Андрей Гуранда представил отчет о работе учреждения за 2022 год.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, центр располагает 275 койками в 15 отделениях. Медики оказывают стационарную и консультативную помощь женскому и детскому населению. Количество обслуживаемого женского населения составляет 53 тысячи человек, детского – 14 тысяч. В эти цифры входят жители города Бендеры и близлежащих сел.

За последние несколько лет отмечается тенденция к снижению рождаемости и сохранению отрицательного естественного прироста населения. В 2022 году родилось 758 детей, это на 78 меньше по сравнению с 2021 годом.

Важный показатель работы – кадровая обеспеченность. В центре ощущается нехватка медработников, особенно среднего медицинского персонала. Среди врачей сложнее всего ситуация с анестезиологами.

Отмечая деятельность стационара, докладчик отметил, что возросла хирургическая активность в учреждении. Увеличилось количество платных лабораторных исследований, функциональных и ультразвуковых. В гинекологическом отделении проведено 329 операций, лечение получили 1224 женщины.

Что касается работы педиатрического стационара, то в приёмном отделении зарегистрировано более 7 тысяч обращений, большая часть которых – самообращение. Госпитализировано 5 915 детей. Стало больше госпитализаций и после направления узких специалистов. Как отметил врач, в структуре детской заболеваемости преобладают: болезни органов дыхания, болезни нервной системы и психические заболевания; состояния, возникшие в перинатальном периоде; ковид; травмы и отравления.

Увеличилось количество оперативных вмешательств детям, во многом благодаря плановым операциям в ЛОР-отделении. Всего маленьким пациентам провели 420 операций. На лечение за пределы республики было направлено 10 детей.

В заключение была представлена информация о финансовой деятельности. В минувшем году БЦМиР заработал более миллиона рублей, большая часть которых была направлена на поддержание деятельности учреждения, ремонт и обновление инфраструктуры. По линии Фонда капвложений было выделено более 5 миллионов на ремонт фасада гинекологического стационара и приобретение нового оборудования.

Руководитель отметил, что в планах и далее совершенствовать материально-техническую базу, оказывать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь населению, совершенствовать преемственность амбулаторного и стационарного звена.

  • Сегодня, 10:22
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