Венецианская комиссия (ВК) считает, что законопроекты, связанные с работой Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, могут дать спецслужбе неоправданно широкие полномочия. Это отмечается в опубликованном ВК заключении, где отмечается, что в законе много неясных формулировок и расплывчатых определений, которые можно трактовать по-разному, сообщает eadaily.com
«В специфических ситуациях и при чрезвычайных рисках государственной безопасности укрепление спецслужбы может быть оправданным, если будут соблюдены международные стандарты прав человека. Если во время чрезвычайной ситуации изменить закон о спецслужбе, это может привести к тому, что она получит слишком широкие полномочия», — подчеркивается в документе.
Эксперты обратили внимание на то, что в представленных поправках нет четкого разделения, когда СИБ занимается деятельностью, связанной с расследованиями, а когда контрразведкой. В ВК обеспокоены тем, что во время «контрразведки» спецслужба сможет прибегать к специальным мерам без разрешения судьи.
Напомним, законопроект предусматривает, что директор СИБ или его заместитель могут дать разрешение на вмешательство в личную жизнь граждан вне рамок возбужденного уголовного дела.
Это предполагает получение доступа к информации финансового характера, идентификацию абонентов, визуальное наблюдение (слежка) и так далее.
В Комиссии считают, что без контроля со стороны будет сложно определить пропорциональность применения специальных мер.