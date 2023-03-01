Работники Службы благоустройства и озеленения в феврале высадили 135 саженцев крымской сосны в Бендерах, на улице Ечина. Молодые сосны росли у края проезжей части дороги. Через неделю были похищены первые три деревца, спустя время – ещё столько же.
Оперативные сотрудники установили личность горожанина, который совершил кражу. Ему 64 года. Ночью выкопал несколько зелёных красавиц и посадил их в своём саду, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Милиционеры обнаружили только четыре сосны из шести похищенных. Две невежественный садовод выбросил – не прижились.
Специалисты говорят: прежде чем метровые хвойные деревья появляются на улицах города, за ними ухаживают в питомнике около шести лет. Повторно пересаживать их нельзя. Мала вероятность, что приживутся.
По факту хищения хвойных деревьев проводится доследственная проверка. Бендерчанину придётся возместить ущерб 2400 рублей и заплатить штраф, который может достигнуть 4600 рублей ПМР.