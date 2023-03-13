Белый дом 13 марта направил Конгрессу США проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год.
В Конгресс США администрацией президента направлен проект оборонного бюджета на следующий, 2024 финансовый год, в размере 886 миллиардов долларов. Он предусматривает повышение заработной платы военнослужащих на 5,2% и крупнейшие за всю историю ассигнования на исследования и разработки. Об этом сообщает Reuters.
Агентство подчеркивает, что такой оборонный бюджет для Штатов станет крупнейшим со времен Второй мировой войны.
"Общая сумма расходов на оборону на 2024 год, которую Белый дом просит одобрить Конгресс, на 28 миллиардов долларов превышает прошлогодние 858 миллиардов долларов", - указано в сообщении.
Проект предусматривает выделение 842 млрд долларов на нужды Пентагона и 44 млрд долларов на программы, связанные с обороной, Федеральному бюро расследований, министерству энергетики и другим ведомствам.
Кроме того, в проекте оборонки впервые указана закупка ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, которые обычно заключают для флота и авиации. В Reuters отмечают, что это может быть связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем.
Проект также предусматривает ускорение темпов закупки Пентагоном истребителей 5-го поколения F-35, модернизацию ядерной "триады" Штатов, а также судостроение и развитие космического потенциала. 145 млрд долларов в проекте бюджета предназначены для разработки новых видов оружия, таких как гиперзвуковые ракеты.
Помощь Украине со стороны министерства обороны США в проекте бюджета на 2024 финансовый год осталась такой же, как и в предыдущем году - 300 миллионов долларов. При этом в Пентагоне отмечают, что в случае необходимости дополнительного финансирования может быть подготовлен еще один дополнительный запрос.