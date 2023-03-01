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В букмекерских конторах оценили шансы Молдовы на “Евровидении-2023”

В букмекерских конторах оценили шансы Молдовы на “Евровидении-2023”

Все 37 стран-участниц “Евровидения-2023” выбрали своего исполнителя или группу, которые будут представлять их в Ливерпуле.
По по мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу у Швеции – 38%. За ней следуют Финляндия – 14%, далее Украина, Норвегия и Чехия. Республика Молдова занимает 17-е место в рейтинге, передает rupor.md

11 марта Швеция выбрала своим представителем Loreen (Лорин). В 2012 году артистка выиграла песенный конкурс в Баку, где исполнила песню “Euphoria” (“Эйфория”).

Молдова поднялась на три позиции после выбора Паши Парфени с композицией “Soarele și luna” (“Солнце и луна”).

Согласно прогнозам eurovisionworld, Албания займет последнее место, а Румыния — предпоследнее.

Полуфиналы “Евровидения-2023” пройдут 9 и 11 мая, а финал — 13 мая на “Ливерпуль Арене” у реки Мерси.

По данным eurovision.tv, в песенном конкурсе примут участие 37 стран. Из них 31 будет соревноваться в двух полуфиналах, чтобы пройти в финал, присоединившись к странам-основателям: Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, а также - Украине в качестве страны-победителя 2022 года.

В этом году Россия и Беларусь вновь не участвует в “Евровидении”. Кроме того, Северная Македония, Черногория и Болгария отказались от участия.

На “Евровидении-2022” победил украинский коллектив Kalush Orchestra с песней “Stefania”. Республика Молдова заняла 7-е место с песней “Trenulețul”, которую исполнили братья Адваховы и группа “Zdob și Zdub”.

В букмекерских конторах оценили шансы Молдовы на “Евровидении-2023”
  • Сегодня, 14:45
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