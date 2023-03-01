С 14 марта лоукостер Wizz Air прекращает все вылеты из Кишинева пишет newsmaker.md
Сообщается, что известный лоукостер Wizz Air временно приостановил полеты из Кишинева и теперь предлагает своим молдавским клиентам вылеты из румынских Ясс. Авиакомпания летала из Кишинева в 13 городов Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Испании и Великобритании.
Кто по-прежнему летает из Кишинева?
FlyOne
Молдавская авиакомпания FlyOne летает из Кишинева в 12 городов в 10 странах мира: Нидерланды (Амстердам), Бельгию (Брюссель), Италию (Верона, Парма), Ирландию (Дублин), Германию (Дюссельдорф, Франкфурт-Хан), Великобританию (Лондон), Францию (Париж), Турцию (Стамбул), Армению (Ереван) и Израиль (Тель-Авив).
Компания также анонсирует новые направления, среди которых Милан, Рим, Цюрих и другие. По новым анонсированным направлениям цены на перелеты начинаются с €39 в один конец. В оба конца по некоторым направлениям можно найти билеты за €86.
Air Moldova
Другая молдавская авиакомпания — Air Moldova — летает в 15 городов в 11 странах мира: Италию (Болонья, Верона, Милан, Рим), Германию (Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Турцию (Стамбул), Польшу (Варшава), Ирландию (Дублин), Португалию (Лиссабон), Великобританию (Лондон), Францию (Париж), Чехию (Прага), Грузию (Тбилиси) и Израиль (Тель-Авив).
Отметим, в начале марта Air Moldova отменил несколько десятков рейсов. Это было связано с тем, что два самолета компании оказались недоступными, а третий был на техобслуживании. По информации источников NM, недоступность двух бортов была связана с запретом лизингодателя.
В конце прошлой недели Air Moldova заявила, что нашла на замену три самолета, арендовав их у европейских компаний. Авиакомпания продолжает продавать билеты и на нынешние направления, так на новые на летний сезон, например, в Батуми и Барселону.
По некоторым направлениям можно найти билеты в оба конца по €150.
HiSky
Авиакомпания HiSky летает из Кишинева в Дублин, Франкфурт-на-Майне, Париж, Милан и Тель-Авив.
Недавно компания анонсировала перелеты в Рим по цене от €39 в один конец.
Austrian Airlines
Австрийская Austrian Airlines ежедневно летает по маршруту Кишинев – Вена. Стоимость билетов — от €211 в оба конца.
Lot Airlines
Польская авиакомпания Lot Airlines уже несколько лет выполняет рейсы по направлению Варшава – Кишинев и обратно. Самолеты из Кишинева в Варшаву вылетают каждый день, а по средам и субботам между городами курсирует сразу два самолета.
Стоимость билета в один конец начинается с €183. В оба конца цена — от €230.
Turkish Airlines
Турецкая авиакомпания летает из Кишинева в Стамбул два или три раза в день — в зависимости от дня недели. Стоимость билетов в одну сторону — от €159, в оба конца на сайтах бронирования можно найти билеты примерно за €280.
Pegasus
Летом турецкий лоукостер Pegasus возобновит полеты Кишинев – Анталия. Компания будет осуществлять три рейса в неделю, а стоимость билета в один конец — от €96.
Tarom
Два или три рейса в день, в зависимости от дня недели, Tarom летает из Кишинева в Бухарест. Стоимость билетов в оба конца — от €190.