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С 14 марта лоукостер Wizz Air прекращает все вылеты из Кишинева

С 14 марта лоукостер Wizz Air прекращает все вылеты из Кишинева

С 14 марта лоукостер Wizz Air прекращает все вылеты из Кишинева пишет newsmaker.md

Сообщается, что известный лоукостер Wizz Air временно приостановил полеты из Кишинева и теперь предлагает своим молдавским клиентам вылеты из румынских Ясс. Авиакомпания летала из Кишинева в 13 городов Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Испании и Великобритании.

Кто по-прежнему летает из Кишинева?

FlyOne

Молдавская авиакомпания FlyOne летает из Кишинева в 12 городов в 10 странах мира: Нидерланды (Амстердам), Бельгию (Брюссель), Италию (Верона, Парма), Ирландию (Дублин), Германию (Дюссельдорф, Франкфурт-Хан), Великобританию (Лондон), Францию (Париж), Турцию (Стамбул), Армению (Ереван) и Израиль (Тель-Авив).

Компания также анонсирует новые направления, среди которых Милан, Рим, Цюрих и другие. По новым анонсированным направлениям цены на перелеты начинаются с €39 в один конец. В оба конца по некоторым направлениям можно найти билеты за €86.

Air Moldova

Другая молдавская авиакомпания — Air Moldova — летает в 15 городов в 11 странах мира: Италию (Болонья, Верона, Милан, Рим), Германию (Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Турцию (Стамбул), Польшу (Варшава), Ирландию (Дублин), Португалию (Лиссабон), Великобританию (Лондон), Францию (Париж), Чехию (Прага), Грузию (Тбилиси) и Израиль (Тель-Авив).

Отметим, в начале марта Air Moldova отменил несколько десятков рейсов. Это было связано с тем, что два самолета компании оказались недоступными, а третий был на техобслуживании. По информации источников NM, недоступность двух бортов была связана с запретом лизингодателя.

В конце прошлой недели Air Moldova заявила, что нашла на замену три самолета, арендовав их у европейских компаний. Авиакомпания продолжает продавать билеты и на нынешние направления, так на новые на летний сезон, например, в Батуми и Барселону.

По некоторым направлениям можно найти билеты в оба конца по €150.

HiSky

Авиакомпания HiSky летает из Кишинева в Дублин, Франкфурт-на-Майне, Париж, Милан и Тель-Авив.

Недавно компания анонсировала перелеты в Рим по цене от €39 в один конец.

Austrian Airlines

Австрийская Austrian Airlines ежедневно летает по маршруту Кишинев – Вена. Стоимость билетов — от €211 в оба конца.

Lot Airlines

Польская авиакомпания Lot Airlines уже несколько лет выполняет рейсы по направлению Варшава – Кишинев и обратно. Самолеты из Кишинева в Варшаву вылетают каждый день, а по средам и субботам между городами курсирует сразу два самолета.

Стоимость билета в один конец начинается с €183. В оба конца цена — от €230.

Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания летает из Кишинева в Стамбул два или три раза в день — в зависимости от дня недели. Стоимость билетов в одну сторону — от €159, в оба конца на сайтах бронирования можно найти билеты примерно за €280.

Pegasus

Летом турецкий лоукостер Pegasus возобновит полеты Кишинев – Анталия. Компания будет осуществлять три рейса в неделю, а стоимость билета в один конец — от €96.

Tarom

Два или три рейса в день, в зависимости от дня недели, Tarom летает из Кишинева в Бухарест. Стоимость билетов в оба конца — от €190.
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