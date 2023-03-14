Аграрный сектор на Украине, как и большинство других секторов экономики находится в глубоком кризисе, который может привести к срыву посевной кампании.
Об этом заявил 13 марта на брифинге в агентстве «Укринформ» заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он пояснил, что из-за отсутствия финансов украинские аграрии могут остаться без необходимого для посевной кампании количества удобрений, семенного материала и топлива, передаёт eadaily.com
«О чем говорит отсутствие финансов? Оно говорит о том, что аграрии не смогут купить необходимые для проведения посевных работ элементы. В первую очередь, мы говорим про минеральные удобрения, про посевочный материал, про средства защиты растений, топливо. <> На сегодняшний день способность производителей обеспечить себя минеральными удобрениями колеблется в районе 30%», — цитирует Марчука EADaily ссылаясь на ТАСС.
По его словам, правительство в этом месяце не продлило программу льготного кредитования, которая действовала ранее, поэтому производители столкнулись с проблемой задолженности перед банками, которые требуют не только возвращения процентов, но и основного долга.
На фоне того, что аграрии могут обеспечить свои потребности в минеральных удобрениях лишь на 30%, возникшая ситуация делает проведение посевной кампании практически невозможной.
При этом посевные площади на Украине в результате боевых действий и без того сократились примерно на семь млн гектаров — около 24−25% от всех пахотных земель страны.
Но даже и сократившееся количество пахотных земель нечем засеивать. Помимо нехватки горючего и удобрений, украинские фермеры столкнулись еще и с нехваткой посевного зерна.
Как сообщало EADaily, по «зерновому коридору» и другими путями из Украины было вывезено практически все зерно (около 20 миллионов тонн), в том числе и посевное.