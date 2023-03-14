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Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах

Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах

В Бендерах на комбинате хлебопродуктов прошли противопожарные учения. Предприятие является одним из самых пожароопасных и сложных объектов в Приднестровье. На комбинате хранятся тонны зерна, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

По легенде учений в одном из хранилищ из-за нарушения технологии обработки зерна произошло возгорание. На место выехали сразу три расчёта СВПЧ-2, а также сотрудники аварийно-спасательного подразделения.

Пожарные провели боевое развёртывание. От гидрантов, расположенных на территории предприятия, проложили магистральные линии к очагу возгорания. Это позволило специалистам бесперебойно подавать воду и не тратить времени на дозаправку машин.

По территории предприятия проходит железная дорога, и по правилам безопасности магистральную линию необходимо прокладывать под железнодорожным полотном. В случае движения состава линия не будет повреждена.
Условный пожар площадью 50 квадратных метров локализовали за 14 минут.

Руководство дало удовлетворительную оценку учениям: пожар ликвидирован, боевая задача выполнена оперативно.

фото: mvdpmr.org:

Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах

Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах

Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах

Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах

Противопожарные учения прошли на комбинате хлебопродуктов в Бендерах
  • Сегодня, 11:23
  • DTV
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