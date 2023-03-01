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В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпроизводителей

В Приднестровье изменён порядок кредитования сельхозпроизводителей

Измененный порядок кредитования крестьянско-фермерских хозяйств и юридических лиц, осуществляющих сельхоз деятельность, рассмотрели на заседании высшего органа исполнительной власти.

Внесение изменений в действующий механизм обусловлено обращениями сельхозпроизводителей в адрес комиссий по кредитованию, созданных при государственных администрациях городов или районов. Фермеры не всегда способны своевременно погасить заем из-за отсутствия прибыли. Данные трудности связаны с особенностями агротехнического цикла и длительностью технологической цепочки выращивания дойного стада, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

На протяжении последних лет государство оказывает поддержку сельхозпроизводителям в части предоставления льготного кредитования. Только за прошлый год крестьянско-фермерским хозяйствам было выдано средств на общую сумму более 5 млн рублей. В сравнении с практикой прошлых лет заметен значительный рост, в 2021 году сумма кредитов составила 4,7 млн рублей, в 2020-м – 2,4 млн. рублей. Лидером среди районов является Григориополь. В прошлом году выдано 20 займов на 3,4 млн. рублей.

Учитывая, что 2023 год объявлен годом АПК, сельских территорий и сельского туризма и сельское хозяйство находится в фокусе внимания, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов разработало документ, который позволит создать оптимальные для заемщиков условия выделения кредитов и выплаты долговых обязательств. Теперь юрлицам и КФХ будут предоставлять бюджетный займ на строительство, приобретение или ремонт помещений, необходимых для содержания скота.

Также срок погашения займа увеличен: для растениеводов – до одного года, животноводов – до двух лет. Кроме того, определена возможность погашения основного долга и процентов по истечению полугода, на данный момент выплаты нужно производить ежемесячно и ежеквартально.

Инвестиционный эффект от реализации данных проектов заключается в укреплении продовольственной безопасности Приднестровья. К тому же, льготное кредитование позволило крестьянско-фермерским хозяйствам обновить оборудование и модернизировать сельхозпроизводство. Это, в свою очередь, помогло снизить производственные риски и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

  • Сегодня, 14:51
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