Под патронатом Министерства здравоохранения Московской области реализуется важный проект «Международная медицинская панорама». Этот проект российского здравоохранения направлен на получение новых знаний и возможности интеграции мирового опыта в практику врачей. Работа его проходит на онлайн – вебинарах, с лекциями выступают ведущие специалисты в различных областях медицины со всего постсоветского пространства.
Участие в таком масштабном мероприятии принял врач, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Республиканского центра матери и ребенка Виктор Паламарчук. Он был лектором этого вебинара и выступил с важной темой для педиатрии: «Тактика диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний в периоде новорожденности», сообщает Минздрав республики.
На лекции докладчик представил разбор основных клинических случаев в отделении; рассказал об инфекциях новорожденного, особенностях их течения; возникающих внутриутробных инфекциях; провел анализ клинико-лабораторных показателей; определил профилактические направления и лечение.
По окончании доклада Виктору Паламарчуку были заданы вопросы по направлению его деятельности. Международные специалисты выразили благодарность приднестровскому врачу за конструктивный презентационный материал и те новые шаги в развитии медицины, которые делают наши врачи.