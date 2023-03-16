Скандальный проект об изменении синтагмы "молдавский язык" на "румынский язык" в официальных документах утвержден парламентом Молдовы во втором, окончательном чтении.За проголосовали 57 депутатов PAS и один независимый депутат, сообщает sputniknews.ru
Оппозиция развернула на трибунах баннеры против законопроекта и в поддержку молдавского языка.
В законодательных актах Республики Молдова фраза "молдавский язык" будет заменена на "румынский язык". Также будут заменены фразы "официальный язык", "государственный язык" и "родной язык". Изменения касаются всех официальных документов, в том числе Конституции Молдовы.
В течение 30 дней после вступления закона в силу государственные органы, ответственные за принятие, утверждение и издание нормативных актов, внесут в документы требуемые изменения.
Проект также предусматривает, что национальный праздник Limba noastră (День родного языка) будет называться Limba română (Румынский язык).
Соответствующие изменения будут внесены в постановление парламента о памятных днях, праздниках и днях отдыха, а также в Трудовой кодекс.
Первое чтение законопроекта прошло в парламенте со скандалом. Народные избранники от Блока коммунистов и социалистов (БКС) не участвовали в голосовании, Партия "Шор" бойкотировала заседание. В ходе голосования парламентскую трибуну заблокировали депутаты от БКС, пытаясь помешать принятию скандального закона. Они держали плакаты "Молдова, молдаване, молдавский", "Не издевайтесь над Конституцией", "Уходите". Однако законопроект был принят в первом чтении голосами 56 депутатов.
А 6 марта митинг в защиту молдавского языка провели у здания Конституционного суда депутаты и активисты Блока коммунистов и социалистов. Участники митинга заявили, что депутаты своим решением "покусились на святое" – на родной язык и с нарушением закона хотят изменить текст Конституции республики. Депутаты от оппозиции призвали PAS провести общенациональный референдум, чтобы каждый житель Молдовы смог высказаться, как называть родной язык.
Согласно статье 13 Конституции Молдовы "государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".