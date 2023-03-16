На прошедшем 16 марта в Бендерах заседании Объединённой контрольной комиссии делегация Приднестровья распространила заявление в связи с попытками совершения терактов, которые были предотвращены правоохранительными органами Приднестровья, передаёт novostipmr.com
В заявлении отмечается, что в начале марта органами госбезопасности Приднестровья был задержан гражданин Приднестровья и Молдовы Вячеслав Кисничан, который был ранее судим, длительное время проживал в Одессе и проник на территорию Приднестровья, минуя пограничный пункт пропуска. По заданию спецслужб Украины он должен был совершить ряд терактов против должностных лиц Приднестровья.
На основании его показаний 6 марта в гараже на территории района с повышенным режимом безопасности – города Бендеры – был обнаружен автомобиль Land Rover со взрывным устройством, состоявшим из 8 килограммов гексогена и металлических поражающих элементов: болтов, гаек, шурупов и рубленой проволоки. Автомобиль был куплен и ввезён в Зону безопасности гражданами Украины Юрием Боднаром и Владимиром Гребенюком. Согласно показаниям Вячеслава Кисничана, взрывчатка была доставлена в Бендеры с территории Молдовы, минуя пункты пропуска.
Исходя из полученной следствием информации, 14 февраля Кисничан должен был совершить теракт в отношении Действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяра Османи во время его пребывания в Бендерах.
В заявлении приднестровской делегации отмечается, что в ходе следствия будет появляться новая информация, о которой будет своевременно информироваться Объединенная контрольная комиссия.
«Мы прекрасно понимаем, что наши органы сработали очень слаженно, оперативно и чётко, предприняты все меры безопасности для того, чтобы не допустить совершения террористического акта, - отметил, комментируя итоги заседания, Олег Беляков. - Лица, которые готовили теракт, установлены и задержаны, дают признательные показания. Однако идёт миротворческая операция, и возникают определённые требования к нашей работе, которые призваны обеспечить безопасность. Мы в своём заявлении предлагаем ряд мероприятий, которые хотели бы провести совместно в рамках ОКК, в рамках Совместных миротворческих сил для обеспечения общей безопасности в рамках дальнейшей стабилизации обстановки здесь, на территории, за которую мы в лице Миротворческих сил и ОКК несем персональную ответственность».
В числе таких мер в заявлении обращается внимание на востребованность налаживания взаимодействия между компетентными органами Приднестровья и Республики Молдова в расследовании трансграничных преступлений и террористических атак, а также на необходимость более серьёзных проверок граждан, транспортных средств и грузов, которые пересекают линию соприкосновения сторон.
«Одна из мер, которую мы предлагаем, – усиление контроля на постах как правоохранительных органов, так и совместных миротворческих сил с целью досмотра транспортных средств, - сказал Олег Беляков. - Потому что мы прекрасно знаем, что в рамках следственных действий было установлено, что гексоген был ввезён на территорию Приднестровья и Зоны безопасности вне пунктов пропуска».
В заключение заявления делегация Приднестровья подчеркнула неизбежность укрепления миротворческой операции на Днестре в качестве действенной гарантии физической безопасности населения, фактора стабильности и предсказуемости ситуации в Зоне безопасности и условия ведения мирных политических переговоров. Военные наблюдатели не выявили признаков подготовки к ведению боевых действий
Делегации Молдовы, Приднестровья, России, представители Украины и миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заслушали очередной доклад Объединенного военного командования, который касается обстановки в Зоне безопасности за период с 8 по 14 февраля.
Как установили военные наблюдатели, обстановка в Зоне безопасности управляемая и контролируемая.
«Каких-либо фактов, которые могли бы говорить о том, что идут приготовления со стороны Республика Молдова или Приднестровья к ведению боевых действий, не установлено», - подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги прошедшего заседания.
Делегация Республики Молдова, оценивая представленную информацию, поставила вопрос о том, что военное командование должно в выводах доклада подробно указывать, где в связи с возникшей террористической опасностью приднестровской стороной были установлены блок-посты. Приднестровская делегация, в свою очередь, считает, что подобная конкретизация является лишней, поскольку вся информация и так имеется в докладе.
«В актах военных наблюдателей во всем, что касается ситуации, взаимодействия с правоохранительными органами сторон в Зоне безопасности, с органами местного самоуправления, бесед с гражданским населением, информация настолько подробна и детальна, что внести какие-либо уточнения или изменить формулировки невозможно, - отметил Олег Беляков. - Потому что она четко регламентирована соответствующими приказами, инструкциями и решениями ОКК».