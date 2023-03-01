Ученые признали отдельным видом загадочную полосатую «кошку-лису», о которой слагают легенды корсиканские пастухи. Анализ выявил уникальный генетический штамм диких кошек, обнаруженных в отдаленных лесных зарослях северной Корсики.
На французском острове Корсика обитает загадочная «кошка-лиса» — представитель семейства кошачьих. Недавно ее признали уникальным видом, характерным только для острова.
«Кошку-лису» считают неуловимой, потому что только изредка она попадается на глаза. Животное долгое время оставалось тайной для исследователей, пока его случайно не поймали в местном курятнике в 2008 году.
Во многом кольцехвостые корсиканские «кошки-лисы» напоминают обычных домашних кошек. Но они гораздо длиннее своих соплеменников — они могут вырасти до 90 сантиметров (от головы до хвоста).
Фото: Phys.org/«Кошка-лиса» похожа на домашних соплеменников
У них кольцевой окрас, хвост с черным кончиком, темные задние ноги и красновато-коричневый живот. Шерсть у этих животных плотная и шелковистая, надежно защищающая от блох, клещей и вшей.
В фольклоре острова Корсика ходят легенды о «кошках-лисах», которые передаются из поколения в поколение. Считается, что этот уникальный вид животных пробирается в загоны к овцам и козам, чтобы выпить их молоко.