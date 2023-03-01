Как отметил глава Союза туроператоров республики Фируз Баглыкая, после февральских землетрясений на юго-востоке Турции туристические операторы начнут спрашивать наличие у отелей, куда они отправляют туристов, таких сертификатов, сообщает ТАСС
Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкая предложил министерству культуры и туризма страны выдавать отелям и объектам общепита сертификаты сейсмостойкости. Об этом сообщила в понедельник газета hurriyet.com.tr..
По информации издания, Баглыкая мотивировал свою инициативу тем, что после разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке Турции туроператоры начнут спрашивать о наличии у отелей, куда они отправляют туристов, сертификатов сейсмоустойчивости. "Поэтому мы должны внушить им доверие проведением такой сертификации", - цитирует газета слова главы союза турецких турагентств. Причем, добавил он, сделать это необходимо не только для зарубежных, но и местных туроператоров.
Баглыкая не исключил снижения туристической активности в Турции по итогам марта. "Стамбульский аэропорт в этот период всегда был переполнен, в настоящее время он пуст", - сказал в этой связи он.