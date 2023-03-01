В ходе еженедельного селекторного совещания Президента проинформировали о положении дел в городах и районах республики. Ситуация везде стабильная. Повсеместно ведутся плановые работы, соответствующие сезону. Начался месячник по благоустройству. Повышенное внимание уделяется озеленению, а также приведению в порядок в преддверии пасхальных праздников кладбищ и прилегающих к ним территорий. Вадим Красносельский спрашивал о подвижках в реализации проекта по установке единообразных памятников умершим защитникам Приднестровья, захороненным на Борисовском кладбище Бендер, сообщает пресс-служба главы государства
В этом году планируется установить очередные 50 памятников. По словам городского главы Романа Иванченко, работа ведется, текущий этап рассчитывают завершить летом. Вадим Красносельский подчеркнул, что ориентиром должна служить значимая для всех приднестровцев дата – 19 июня, День Бендерской трагедии.
На истекшей неделе в Приднестровье вспоминали еще одно важное для истории страны событие – создание 17 марта 1992 года народного ополчения. Во всех городах и районах прошли тематические мероприятия.
Глава Слободзеи в своем докладе уделил особое внимание достижениям местных спортсменов, озвучив победы минувшей недели. Василий Тищенко отметил, что слободзейская спортшкола традиционно готовит профессионалов высокого уровня в самых разных видах спорта.
Руководитель Григориопольской администрации сообщил о состоявшемся открытии сезона на картодроме. Олег Габужа отметил, что благоустройство и развитие спортивно-развлекательного объекта продолжается. В ближайших планах обустройство трибун, подтрибунных помещений и судейской вышки.
Постепенно по всей республике расконсервируют фонтаны. Предстоит провести обязательные профилактические работы. Даты запуска выбраны разные. В Тирасполе, к примеру, планируют разбудить фонтанный комплекс Екатерининского парка в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов – 12 апреля.
Президент обсудил с главами госадминистраций текущие вопросы, связанные с реализацией ФКВ-2023 и других программ развития. Даны поручения. Намечены планы работы на ближайшую неделю.